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МВД Украины временно прекращает прием граждан

Киев, Четверг 29 октября 2020 19:13
МВД Украины временно прекращает прием граждан
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство внутренних дел Украины временно прекращает прием граждан. Ведомство приостанавливает работу с целью недопущения распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

При этом отмечается, что все обращения граждан будут приниматься по электронной почте - pgmia@mvs.gov.ua.

Письменные обращения также можно будет подать через ящик, который находится на территории КПП №1 (Центральный вход МВД).

Напомним, в Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, за минувшие сутки подтвердили 7 342 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Одесской и Львовской областях.

Добавим, что Кабинет министров продлили режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца года. Он был введен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что вчера в Украине зафиксировали немного больше новых случаев COVID-19 - заразились 7474 человек. При этом подтвердили новый антирекорд по летальным случаям - умерли 165 пациентов.

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