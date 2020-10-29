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МВС України тимчасово припиняє прийом громадян

Київ, Четвер 29 жовтня 2020 19:13
МВС України тимчасово припиняє прийом громадян
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство внутрішніх справ України тимчасово припиняє приймання громадян. Відомство призупиняє роботу з метою недопущення поширення коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

При цьому наголошується, що всі звернення громадян прийматимуться за електронною поштою - pgmia@mvs.gov.ua.

Письмові звернення також можна буде подати через ящик, який знаходиться на території КПП №1 (Центральний вхід МВС).

Нагадаємо, в Україні створять штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Крім того, за минулу добу підтвердили 7 342 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків інфікування зафіксували в Києві, Харківській, Хмельницькій, Одеській та Львівській областях.

Додамо, що Кабінет міністрів продовжили режим надзвичайної ситуації в Україні до кінця року. Він був введений з-за пандемії коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що вчора в Україні зафіксували трохи більше нових випадків COVID-19 - заразилися 7474 людина. При цьому підтвердили новий антирекорд по летальних випадків - померли 165 пацієнтів.

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