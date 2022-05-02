В МВД Украины отреагировали на возможное вторжение РФ в Молдову

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко оценил вероятность нападения России на Молдову, учитывая то, что РФ уже даже разработала четкий план вторжения на территорию соседней страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире "24 канала".

"Для того чтобы это сделать (напасть на Молдову - ред.) нужно пролететь на территорию Украины. Иного варианта нет. Либо Румыния, либо Украина", - сказал он. В то же время Денисенко не исключил, что Россия может спустить массированный десант на транспортных самолетах и вертолетах в Приднестровье, которые вылетят из захваченного Крыма. "Теоретически, наверное, такой вариант существует", - отметил он.