МВД создает базу данных карманников и автомобильных воров

Министерство внутренних дел создает базу данных карманников и автомобильных воров. Их вину будут доказывать, используя технологии.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в ходе брифинга.

"Мы сейчас создаем базу данных тех лиц, которые подозреваются в постоянных преступлениях, связанных с кражами из авто, кражами личного имущества - это распространенная история, когда в ресторанах подсаживаются и залазят в карманы других. Мы будем, используя технологии, таких задерживать, выдвигать обвинения и доказывать их вину", - анонсировал замминистра.

К слову, в апреле 2019 года начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявлял, что в столице зафиксировали резкое сокращение числа угонов автомобилей.

Напомним, Геращенко также предложил бизнесу объединить системы видеонаблюдения для более оперативной реакции на преступления; в Украине насчитывается 5 млн камер, которые принадлежат частным организациям.

Как писало РБК-Украина, Министерство внутренних дел предлагает наказывать за незаконное использование данных с камер наблюдения и сейчас разрабатывает соответствующий проект закона.