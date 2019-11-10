МВД советует ветеранам войны с Россией внимательно планировать зарубежные поездки

Министерство внутренних дел (МВД) Украины советует украинцам, которые испытывают риск быть задержанными в третьих странах по псевдообвинениям для последующей выдачи в РФ, тщательно и внимательно относиться к планированию зарубежных поездок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко в Facebook.

В МВД советуют внимательно относиться к планированию зарубежных поездок и распространению информации о них.

"МВД советует тем украинским гражданам, в том числе ветеранам войны с РФ, которые испытывают риск быть задержанными в третьих странах по псевдообвинениям для последующей выдачи в Мордор, тщательно и внимательно относиться к планированию зарубежных поездок и распространению информации о них. Необходимые разъяснения МВД готово предоставлять", - написал он.

Напомним, 9 ноября в Польше на границе "Дорогуск" задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было проведено по запросу Российской Федерации.

Сегодня судебное заседание по избранию меры пресечения Мазуру не состоялось. Мазура передали на поруки Генерального консула Украины в Люблине, сообщила Денисова. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве.