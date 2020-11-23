МВД сообщило правила поведения вблизи водоемов зимой

В Министерстве внутренних дел сообщили, что на подавляющей территории Украины реки покрылись тонким льдом. В ведомстве напомнили правила поведения вблизи и на водоемах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, МВД опубликовало следующие рекомендации:

выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоды;

запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;

переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;

запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед;

запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;

нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов; в случае различной окраски льда;

не употребляйте спиртные напитки возле водоемов;

следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда

Напомним, в феврале в городе Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей. Тогда двое из них погибли.

Кроме того, в Харьковской области спасатели достали из воды тела двух погибших рыбаков.