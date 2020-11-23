МВД сообщило правила поведения вблизи водоемов зимой
В Министерстве внутренних дел сообщили, что на подавляющей территории Украины реки покрылись тонким льдом. В ведомстве напомнили правила поведения вблизи и на водоемах.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Таким образом, МВД опубликовало следующие рекомендации:
- выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоды;
- запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;
- переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;
- запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед;
- запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
- нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов; в случае различной окраски льда;
- не употребляйте спиртные напитки возле водоемов;
- следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда
Напомним, в феврале в городе Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей. Тогда двое из них погибли.
Кроме того, в Харьковской области спасатели достали из воды тела двух погибших рыбаков.