ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

МВД сообщило правила поведения вблизи водоемов зимой

Автор: Андрей Козловский

В Министерстве внутренних дел сообщили, что на подавляющей территории Украины реки покрылись тонким льдом. В ведомстве напомнили правила поведения вблизи и на водоемах.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, МВД опубликовало следующие рекомендации:

  • выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоды;
  • запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;
  • переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;
  • запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед;
  • запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
  • нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов; в случае различной окраски льда;
  • не употребляйте спиртные напитки возле водоемов;
  • следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда

Напомним, в феврале в городе Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей. Тогда двое из них погибли.

Кроме того, в Харьковской области спасатели достали из воды тела двух погибших рыбаков.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины лед