В МВД разъяснили указ Зеленского о проблесковых маячках

Отмена президентом Владимиром Зеленским указов президента о проблесковых маячках приведет к вступлению в силу постановления Кабинета министров 2017 года, которым регулируется эта сфера. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Как отметили в МВД, в течение трех лет вопрос использования специальных звуковых и световых сигнальных устройств не был урегулирован.

Кроме того, после ликвидации Госавтоинспекции официально не существовало органа, который бы выдавал разрешения на установку специальных звуковых и световых сигнальных устройств.

"Теперь соответствующие разрешения будет выдаваться уполномоченным органом Министерства внутренних дел Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, 20 июня президент Владимир Зеленский отменил указ №567 "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах".

Напомним, согласно постановлению Кабмина, № 176 от 22 марта 2017 года, специальные звуковые и световые сигнальные устройства синего цвета могут устанавливаться при наличии разрешения МВД исключительно:

- на транспортных средствах, используемых для передвижения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана;

- на транспортных средствах, которые используются МВД, Национальной полицией, подразделениями безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в ВСУ, Национальной гвардией, налоговой милицией, СБУ, Главным управлением и подразделениями правительственного фельдъегерской связи Государственной службы специальной связи и защиты информации, военизированными формированиями, учреждениями исполнения наказаний и следственными изоляторами Государственной уголовно-исполнительной службы, НАБУ, Государственным бюро расследований, Управлением государственной охраны, Государственной пограничной службой, подразделениями Государственной специальной службы транспорта, Государственной службой по безопасности на транспорте, бригадами экстренной (скорой) медицинской помощи, Оперативно-спасательной службой гражданской защиты, службой инкассации и перевозки ценностей НБУ и банков Украины, подразделением ведомственной охраны НБУ.

Специальные световые сигнальные устройства со световыми сигналами красного цвета могут устанавливаться как дополнительное оборудование исключительно на транспортных средствах патрульной полиции и подразделений Национальной полиции, на которые возложены обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Специальные световые сигнальные устройства со световыми сигналами красного, зеленого цветов могут устанавливаться как дополнительное оборудование исключительно на транспортных средствах подразделений Национальной полиции и Управления государственной охраны, осуществляющих сопровождение лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана, или на транспортных средствах, используемых для передвижения таких людей.

Согласно постановлению, транспортные средства, которые используются для передвижения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана, и на которые могут быть установлены специальные звуковые и световые сигнальные устройства, определяет Управление государственной охраны.

Отметим, что 2012 году в Украине были увеличены штрафы за незаконную установку и использование специальных световых или звуковых сигнальных устройств на автомобилях с 850-1020 грн до 42,5-51 тыс. грн.