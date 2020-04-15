МВД разрабатывает меры по повышению эффективности карантина на Пасху

Министерство внутренних дел разрабатывает меры по повышению эффективности карантина на Пасху. Об этом сказано в материале РБК-Украина "Принять на веру: как в Украине отпразднуют Пасху в условиях карантина".

В частности, замглавы МВД Антон Геращенко объяснил агентству, что сейчас полиция разрабатывает меры, которые смогут сделать карантин на Пасху более эффективным.



"Мы будем проводить разъяснительную работу, чтобы люди хотя бы не прикасались друг к другу. При этом есть разница: одно дело, когда люди собираются вместе на шашлыки, другое дело - когда они собираются у храмов, не зная друг друга и не зная, сколько людей придет туда еще", - отметил замминистра.

Кроме того, Геращенко назвал работу полиции на Вербное воскресенье удовлетворительной.

"Были некоторые нарушения и отступления от карантина, но это не было тотальным явлением", - заверил он.

Напомним, Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата разрешила проводить богослужения на Пасху на прихрамовых территориях несмотря на карантин.

Как писало РБК-Украина, Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) решил отказаться от общих посвящений во время Пасхальных праздников в храмах и на прихрамовых территориях.

Также сообщалось, что во Львове на время Пасхальных праздников закроют для верующих все храмы.