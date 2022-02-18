МВД расценивает повреждение линий Vodafone на Донбассе как диверсию. Возбуждены дела

В Министерстве внутренних дел назвали перебои с мобильной связью оператора Vodafone в Луганской и Донецкой областях назвали целенаправленной диверсией. Правоохранители уже возбудили уголовные дела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы МВД Антона Геращенко в Facebook.
"Сегодня ночью на линиях связи оператора Vodafone в Луганской и Донецкой областей были совершены целенаправленные диверсии. В городах: Славянск, Лисичанск, Краматорск", - написал он.
Он отметил, что на несколько часов значительная часть Луганской области и северная часть Донецкой области осталась без сотовой связи.
"Граждане не могли вызвать скорую помощь, полицию или просто нормально общаться с родными и друзьями. Благодаря быстрой работе ремонтников, связь была восстановлена еще до утра", - рассказал Геращенко
Он предупредил, что необходимо понимать, что диверсии на объектах связи будут продолжаться и дальше.
"И не только на сетях оператора Vodafone, а в других операторах связи. Все это является частью плана РФ по дестабилизации ситуации в Украине", - сказал Геращенко.
Советник главы МВД также добавил, что правоохранителями возбуждены уголовные дела по фактам вмешательства в работу оператора мобильной связи. Проводятся первоочередные следственно-розыскные действия.
"Операторам связи нужно быть наготове и вместе с правоохранительными органами документировать преступления с целью их скорейшего раскрытия", - призвал Геращенко.
Фото: МВД назвало диверсией перебои со связью в Донецкой и Луганской областях (facebook.com/anton.gerashchenko)
Напомним, сегодня ночью жители Луганской и Донецкой областей сообщили о проблемах в работе мобильного оператора Vodafone.
Добавим, впоследствии пресс-служба оператора назвала причину сбоев, заявив, что это был акт вандализма.