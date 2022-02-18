МВД расценивает повреждение линий Vodafone на Донбассе как диверсию. Возбуждены дела

"Сегодня ночью на линиях связи оператора Vodafone в Луганской и Донецкой областей были совершены целенаправленные диверсии. В городах: Славянск, Лисичанск, Краматорск", - написал он.

Он отметил, что на несколько часов значительная часть Луганской области и северная часть Донецкой области осталась без сотовой связи.

"Граждане не могли вызвать скорую помощь, полицию или просто нормально общаться с родными и друзьями. Благодаря быстрой работе ремонтников, связь была восстановлена ​​еще до утра", - рассказал Геращенко

Он предупредил, что необходимо понимать, что диверсии на объектах связи будут продолжаться и дальше.

"И не только на сетях оператора Vodafone, а в других операторах связи. Все это является частью плана РФ по дестабилизации ситуации в Украине", - сказал Геращенко.

Советник главы МВД также добавил, что правоохранителями возбуждены уголовные дела по фактам вмешательства в работу оператора мобильной связи. Проводятся первоочередные следственно-розыскные действия.

"Операторам связи нужно быть наготове и вместе с правоохранительными органами документировать преступления с целью их скорейшего раскрытия", - призвал Геращенко.

Фото: МВД назвало диверсией перебои со связью в Донецкой и Луганской областях (facebook.com/anton.gerashchenko)