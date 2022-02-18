МВС розцінює пошкодження ліній Vodafone на Донбасі як диверсію. Порушено справи

У Міністерстві внутрішніх справ назвали перебої з мобільним зв’язком оператора Vodafone у Луганській і Донецькій областях назвали цілеспрямованою диверсією. Правоохоронці вже порушили кримінальні справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави МВС Антона Геращенка у Facebook.

"Сьогодні вночі на лініях зв’язку оператора Vodafone в Луганської та Донецької областей були скоєні цілеспрямовані диверсії. В містах: Слов’янськ, Лисичанськ, Краматорськ", - написав Геращенко.

Він зазначив, що на декілька годин значна частина Луганської області і північна частина Донецької області залишилась без стільникового зв’язку.

"Громадяни не могли викликати швидку допомогу, поліцію чи просто нормально спілкуватись з рідними та друзями. Завдяки швидкій роботі ремонтників, зв’язок був відновлений ще до ранку", - розповів Геращенко

Він попередив, необхідно розуміти те, що диверсії на об’єктах зв’язку будуть продовжуватись і далі.

"І не тільки на мережах оператора Vodafone, а інших операторах зв’язку. Все це є частиною плану РФ по дестабілізації ситуації в Україні", - сказав Геращенко.

Радник глави МВС також додав, що правоохоронцями порушені кримінальні справи за фактами втручання в роботу оператора мобільного зв’язку. Проводяться першочергові слідчо-розшукові дії.

"Операторам зв’язку треба бути напоготові та разом з правоохоронними органами документувати злочини з ціллю їх якомога швидкого розкриття", - закликав Геращенко.

Фото: МВС назвало диверсією перебої зі зв'язком у Донецькій і Луганській областях (facebook.com/anton.gerashchenko)