В МВД рассказали, сколько украинцев праздновали Пасху в прошлом году

В прошлом году более 7,5 млн украинцев приняли участие в праздновании Пасхи в церквях различных конфессий. Об этом в эфире "Прямого" сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, передает РБК-Украина.

Он рассказал, что полиция постоянно проводит работу со священнослужителями в формате переговоров с советом церквей, чтобы те призвали верующих оставаться во время Пасхальных праздников дома.

"В прошлом году более 7,5 миллионов украинцев приняли участие в празднованиях Пасхи в церквях различных конфессий. Даже если десятая часть из этой цифры придет в храм или под храм - это будет очень рискованно", - сообщил Шевченко.

В этом году во время Пасхальных праздников возле храмов будут дежурить более 22 тыс. полицейских и нацгвардейцев.

"Они будут, прежде всего, делать разъяснительную работу среди граждан относительно мер безопасности. Если не удастся профилактически достучаться до граждан, могут быть более жесткие меры. С начала действия карантинных ограничений правоохранителями составлено почти 7000 административных протоколов. Среди них есть и священнослужители, безусловно, подпадающие под действия Кодекса об административных нарушениях", - резюмировал Шевченко.

Напомним, сегодня полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантина участниками крестного хода в городе Самбор Львовской области.

Также сообщалось, что в Киеве правоохранители заступят на службу рядом со 179 храмами с вечера накануне Пасхи. Подробнее о том, как Украина готовится к Пасхе 2020 - в материале РБК-Украина.