В МВД рассказали, сколько электрокаров зарегистрировано в Украине

Регистрация электрокаров проходит по обычному алгоритму.

"То есть все больше и больше украинцев выбирают для себя именно "зеленый" вид транспорта. Кстати, стоимость заправки электроавто в разы меньше, чем дизельного или бензинового. К тому же, для них установлены подзарядные станции и специальные паркоместа", - говорится в сообщении.