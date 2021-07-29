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В МВД рассказали, сколько электрокаров зарегистрировано в Украине

Автор: РБК-Украина

По состоянию на сегодня в Украине зарегистрировано 29 345 электрокаров. Для них предусмотрены специальные зеленые номера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Регистрация электрокаров проходит по обычному алгоритму.

"То есть все больше и больше украинцев выбирают для себя именно "зеленый" вид транспорта. Кстати, стоимость заправки электроавто в разы меньше, чем дизельного или бензинового. К тому же, для них установлены подзарядные станции и специальные паркоместа", - говорится в сообщении.

Ранее Верховная рада освободила от налогообложения ввоз электромобилей и комплектующих к ним.

Как писало РБК-Украина, в августе 2019 года президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10405, которым предусматриваются зеленые номера для электромобилей он вступил в силу с января 2020 года.

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