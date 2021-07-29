В МВД рассказали, сколько электрокаров зарегистрировано в Украине

Фото: в Украине зарегистрированы почти 30 тысяч электрокаров (facebook.com/mvs.gov.ua)

По состоянию на сегодня в Украине зарегистрировано 29 345 электрокаров. Для них предусмотрены специальные зеленые номера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Регистрация электрокаров проходит по обычному алгоритму. "То есть все больше и больше украинцев выбирают для себя именно "зеленый" вид транспорта. Кстати, стоимость заправки электроавто в разы меньше, чем дизельного или бензинового. К тому же, для них установлены подзарядные станции и специальные паркоместа", - говорится в сообщении.