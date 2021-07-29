В МВС розповіли, скільки електрокарів зареєстровано в Україні

Фото: в Україні зареєстровані майже 30 тисяч електрокарів (facebook.com/mvs.gov.ua)

Станом на сьогодні, в Україні зареєстровано 29 345 електрокарів. Для них передбачені спеціальні зелені номери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Реєстрація електрокарів проходить за звичайним алгоритмом. "Тобто все більше і більше українців обирають для себе саме "зелений" вид транспорту. До речі, вартість заправки електроавто у рази менша, ніж дизельного чи бензинового. До того ж, для них встановлені підзарядні станції та спеціальні паркомісця", - йдеться в повідомленні.