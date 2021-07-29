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В МВС розповіли, скільки електрокарів зареєстровано в Україні

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Четвер 29 липня 2021 12:51
В МВС розповіли, скільки електрокарів зареєстровано в Україні Фото: в Україні зареєстровані майже 30 тисяч електрокарів (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Станом на сьогодні, в Україні зареєстровано 29 345 електрокарів. Для них передбачені спеціальні зелені номери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Реєстрація електрокарів проходить за звичайним алгоритмом.

"Тобто все більше і більше українців обирають для себе саме "зелений" вид транспорту. До речі, вартість заправки електроавто у рази менша, ніж дизельного чи бензинового. До того ж, для них встановлені підзарядні станції та спеціальні паркомісця", - йдеться в повідомленні.

Раніше Верховна рада звільнила від оподаткування ввезення електромобілів і комплектуючих до них.

Як писало РБК-Україна, в серпні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав законопроект №10405, яким передбачаються зелені номери для електромобілів; він набрав чинності з січня 2020 року.

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