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В МВД рассказали о мере пресечения для киевского террориста

Киев, Понедельник 03 августа 2020 19:59
В МВД рассказали о мере пресечения для киевского террориста
Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Сейчас со злоумышленником проводят следственные действия

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о возможной мере пресечения для киевского террориста и дальнейшей ответственности. Сейчас злоумышленник находится в здании Службы безопасности Украины.

Об этом Геращенко сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Он находится в Службе безопасности Украины. Он задержан, с ним проводятся следственные действия. Впереди будет избрание меры пресечения судом. Скорее всего, это будет безальтернативное содержание под стражей на два месяца. Дальше будет отвечать по всей строгости закона", - рассказал замглавы МВД.

Как писало РБК-Украина, полиция квалифицировала этот инцидент как терроризм.

Прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве.

Задержанным оказался гражданин Узбекистана, который проживал в Киеве. В ходе штурма здания мужчину задержали.

Отметим, захватчик заявлял, что бомба, которая якобы находится в его портфеле, взорвется в случае его ликвидации, но в итоге ее не нашли.

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