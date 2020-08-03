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У МВС розповіли про запобіжний захід для київського терориста

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 19:59
У МВС розповіли про запобіжний захід для київського терориста
Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Зараз зі зловмисником проводять слідчі дії

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про можливу міру запобіжного заходу для київського терориста і подальшу відповідальність. Зараз зловмисник перебуває в будівлі Служби безпеки України.

Про це Геращенко сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Він перебуває в Службі безпеки України. Він затриманий, з ним проводяться слідчі дії. Попереду буде обрання запобіжного заходу судом. Швидше за все, це буде безальтернативне утримання під вартою на два місяці. Далі буде відповідати за всією строгістю закону", - розповів заступник голови МВС.

Як писало РБК-Україна, поліція кваліфікувала цей інцидент як тероризм.

Прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Затриманим виявився громадянин Узбекистану, який проживав в Києві. В ході штурму будівлі чоловіка затримали.

Відзначимо, нападник заявляв, що бомба, яка нібито знаходиться в його портфелі, вибухне в разі його ліквідації, але в підсумку її не знайшли.

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