У МВС розповіли про заходи безпеки під час заходів з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі

Для охорони правопорядку будуть залучені фахівці Нацполіції, Нацгвардії і ДСНС, а також підрозділів кінологічної служби та вибухотехніки

Національна поліція забезпечить безпеку учасників під час проведення заходів з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час наради правоохоронців, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що для охорони правопорядку 27 і 28 липня будуть залучені фахівці Національної поліції, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також підрозділів кінологічної служби, вибухотехніки.

"Ми повинні пам'ятати про виклики, в першу чергу терористичні, щоб якісно забезпечити безпеку під час Хресного ходу. Звертаємо увагу на ситуаційні центри, які будуть мати реальну інформацію про учасників і оперативно передавати інформацію на всі підрозділи", - заявив Яровий.

За його словами, під час події будуть додатково працювати фільтраційні пункти.

Перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін зазначив, що правоохоронці врахували той факт, що значна кількість віруючих буде прибувати не тільки автотранспортом, але і залізничними шляхами.

Голова Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко підкреслив, що учасники акції можливо будуть використовувати заборонену символіку.

Голова ДСНС Микола Чечоткін заявив, що на вулицях столиці буде задіяно 22 одиниці техніки та 120 чоловік особового складу, а також чергуватимуть резерви з 10 одиниць техніки та 50 рятувальників.

Нагадаємо, в центрі Києва 27 і 28 липня рух усіх видів транспорту на деяких вулицях буде повністю обмежено.