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В МВД рассказали, кому не будут доступны электронные водительские права

Новости » Общество    24.10.2019 - 14:29
В МВД рассказали, кому не будут доступны электронные водительские права
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водители с правами старого образца не смогут воспользоваться новым сервисом

Водители с правами старого образца, например, советского, не смогут воспользоваться сервисом, который позволяет сгенерировать электронное удостоверение. Об этом на брифинге рассказал замминистра внутренних дел Сергей Гончаров, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, чтобы водитель смог воспользоваться этим сервисом, нужно сгенерировать электронное удостоверение. Для этого, в свою очередь, в базах данных МВД должно быть оцифрованное изображение лица.

"Если у человека удостоверение советского образца, то, к сожалению, у нас нет актуального цифрового изображения. Сервис будет проверять, есть ли возможность сгенерировать электронное удостоверение водителя… Все выданные ранее права остаются действительны, но только на территории Украины", - отметил Гончаров.

Он также добавил, что у патрульной полиции, которая имеет право проверять наличие водительского удостоверения, будут специальные девайсы.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в ближайшее время заработает мобильное приложение "Дія", с помощью которого водители смогут предъявлять электронные права вместо физических. Также в приложении будет храниться техпаспорт на авто.

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