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У МВС розповіли, кому не будуть доступні електронні водійські права

Новини » Суспільство    24.10.2019 - 14:29
У МВС розповіли, кому не будуть доступні електронні водійські права
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водії з правами старого зразка не зможуть скористатися новим сервісом

Водії з правами старого зразка, наприклад, радянського, не зможуть скористатися сервісом, який дозволяє згенерувати електронне посвідчення. Про це на брифінгу розповів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, щоб водій зміг скористатися цим сервісом, потрібно згенерувати електронне посвідчення. Для цього, у свою чергу, в базах даних МВС має бути оцифроване зображення особи.

"Якщо у людини посвідчення радянського зразка, то, на жаль, у нас немає актуального цифрового зображення. Сервіс буде перевіряти, чи є можливість згенерувати електронне посвідчення водія... Всі видані раніше права залишаються дійсними, але тільки на території України", - зазначив Гончаров.

Він також додав, що у патрульної поліції, яка має право перевіряти наявність водійського посвідчення, будуть спеціальні девайси.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що найближчим часом запрацює мобільний додаток "Дія", за допомогою якого водії зможуть показувати електронні права замість фізичних. Також у програмі буде зберігатися техпаспорт на авто.

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