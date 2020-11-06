В МВД рассказали, будут ли обращаться в ЕСПЧ по делу Маркива

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что еще не решено или украинский нацгвардеец Виталий Маркив будет подавать иск в Европейский суд по правам человека из-за трехлетнего пребывания в итальянской тюрьме.

Об этом Аваков сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы посмотрим на решение кассации, а потом решим подавать или не подавать", - заявил Аваков.

Напомним, старшего сержанта, командира отделения батальона имени Кульчицкого Национальной гвардии Украины Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли. В июле прошлого года нацгвардейца приговорили к 24 годам лишения свободы.

3 ноября Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли во время боевых действий на Донбассе.

Кроме того, в МВД рассказали, что украинская сторона планирует обжаловать в Европейском суде удержание Маркива под стражей в течение этого времени.

Отметим, что ранее Аваков называл дело в отношении Маркива гибридной войной против Украины, поскольку сторона обвинения пытается оправдать пророссийских боевиков.

Кстати, в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 6 ноября впервые после освобождения из итальянской тюрьмы выступил нацгвардеец Виталий Маркив. Но основная тема выпуска - пришло ли время вводить локдаун в Украине и, конечно же, как выборы в США повлияют на судьбу нашей страны. Ответы на все вопросы дадут Арсен Аваков, Максим Степанов, Петр Порошенко, Давид Арахамия и другие представители политической элиты Украины.

Выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 6 ноября

Напомним, что на прошлой неделе в ток-шоу глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, может ли Украина потерять безвиз с Евросоюзом после скандала с Конституционным судом.

Кулеба высказался о возможных последствиях решений, принятых КСУ

Также министр юстиции Денис Малюська рассказал о кризисе, который возник из-за решения КСУ, и про антикоррупционную реформу в стране.

Денис Малюська рассказал об антикоррупционной реформе

А секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что координировать Конституционный суд при принятии скандальных решений, могли представители России.

Россия приложила руку к скандалу вокруг КСУ

Кроме того, представитель ЕС в Украине Матти Маасикас прокомментировал кризис, в котором оказалась судебная система нашего государства.

Выступление представителя ЕС в Украине Матти Маасикаса

И, как всегда, не обошлось без горячих споров. В этот раз поскандалили в прямом эфире судья КСУ Игорь Слиденко и глава НАПК Александр Новиков.

Слиденко и Новиков поскандалили в прямом эфире