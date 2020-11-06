У МВС розповіли, чи будуть звертатися в ЄСПЛ по справі Марківа

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що ще не вирішено чи український нацгвардієць Віталій Марків буде подавати позов до Європейського суду з прав людини через трирічного перебування в італійській в'язниці.

Про це Аваков повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ми подивимося на рішення касації, а потім вирішимо подавати чи не подавати", - заявив Аваков.

Нагадаємо, старшого сержанта, командира відділення батальйону імені Кульчицького Національної гвардії України Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою в причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі. У липні минулого року нацгвардійця засудили до 24 років позбавлення волі.

3 листопада Віталій Марків був виправданий апеляційним судом в Мілані. Марківа визнали невинним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під час бойових дій на Донбасі.

Крім того, в МВС розповіли, що українська сторона планує оскаржити в Європейському суді утримання Марківа під вартою протягом цього часу.

Відзначимо, що раніше Аваков називав справу стосовно Марківа гібридною війною проти України, оскільки сторона обвинувачення намагається виправдати проросійських бойовиків.

До слова, у новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" 6 листопада вперше після звільнення з італійської в'язниці виступив нацгвардієць Віталій Марків. Але основна тема випуску - чи настав час вводити локдаун в Україні і, звичайно ж, як вибори в США вплинуть на долю нашої країни. Відповіді на всі питання дають Арсен Аваков, Максим Степанов, Петро Порошенко, Давид Арахамія та інші представники політичної еліти України.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 6 листопада

Нагадаємо, що минулого тижня в ток-шоу глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, чи може Україна втратити безвіз з Євросоюзом після скандалу з Конституційним судом.

Кулеба висловився про можливі наслідки рішень, прийнятих КСУ

Також міністр юстиції Денис Малюська розповів про кризу, яка виникла через рішення КСУ, і про антикорупційну реформу в країні.

Денис Малюська розповів про антикорупційну реформу

А секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що координувати Конституційний суд при прийнятті скандальних рішень, могли представники Росії.

Росія доклала руку до скандалу навколо КСУ

Крім того, представник ЄС в Україні Матті Маасікас прокоментував кризу, в якій опинилася судова система нашої держави.

Виступ представника ЄС в Україні Матті Маасікаса

І, як завжди, не обійшлося без гарячих суперечок. Цього разу поскандалили в прямому ефірі суддя КСУ Ігор Сліденко і глава НАЗК Олександр Новіков.

Сліденко і Новіков поскандалили в прямому ефірі