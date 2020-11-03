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В МВД рассказали, что будут делать, если суд отклонит апелляцию по Маркиву

Автор: Дмитрий Левицкий

Во вторник, 3 ноября, обвиненный в убийстве итальянского журналиста на Донбассе украинский военнослужащий Виталий Маркив выступил в апелляционном суде в Милане. Выслушав все стороны, суд объявил перерыв и удалился в совещательную комнату.

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Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Виталий выступил в суде. Он сказал, что сторона защиты привела достаточное количество подтверждений его невиновности... После этого судьи заявили, что направляются в совещательную комнату. В 18:30 они или объявят приговор, или скажут сколько им еще потребуется времени", - рассказал он.

В случае объявления оправдательного приговора, по словам Авакова, украинский военный сразу же вернется в Украину, а сторона защиты будет обжаловать в Европейском суде его задержание.

"Если суд подтвердит приговор предыдущей инстанции - мы будем подавать кассацию, обжаловать в Европейском суде, а также задействуем дипломатические каналы. Поскольку было нарушено право на защиту, что дает нам основания обращаться в европейские инстанции", - добавил министр.

Отметим, итальянский суд приговорил украинского военного Виталия Маркива до 24 лет заключения за якобы убийство итальянского журналиста Андреа Рокели в ходе боевых действий на Донбассе. Украина обжалует это решение в апелляционном суде.

Напомним, ранее Аваков называл дело в отношении Маркива гибридной войной против Украины, поскольку сторона обвинения пытается оправдать пророссийских боевиков.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныНацгвардияАрсен АваковСуд