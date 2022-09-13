ua ru
Вт, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В МВД раскрыли детали военных учений Украины на границе с Беларусью

Новина українською →
Украина, Вторник 13 сентября 2022 19:33
В МВД раскрыли детали военных учений Украины на границе с Беларусью Фото: в МВД раскрыли детали военных учений Украины на границе с Беларусью (mvs.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Нацгвардейцы, пограничники и бойцы теробороны участвуют в военных учениях "Північний Буревій 2022", которые проходят на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Национальная гвардия Украины, Государственная пограничная служба и другие подразделения МВД совместно с Силами территориальной обороны ВСУ проводят активную фазу учений "Північний Буревій 2022" в районах, граничащих с Республикой Беларусь", - сказано в сообщении ведомства.

По данным МВД, в ходе учений правоохранители и военные отрабатывают задания по инженерному обустройству оборонных позиций и минированию территории.

Также подразделения тренируются проводить совместное освобождение и зачистку районов от вражеских сил и оттачивают обнаружение, блокировку и ликвидацию вооруженных формирований и ДРГ.

Отметим, что учения проходят на территории Житомирской, Ровненской и Волынской областей.

Военные учения Украины на границе с Беларусью (mvs.gov.ua)

Напомним, ранее стало известно, что в Британии инструкторы обучают украинских военных уничтожению танков в городской и сельской местности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Украина Беларусь Военные учения
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя