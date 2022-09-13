В МВД раскрыли детали военных учений Украины на границе с Беларусью
Нацгвардейцы, пограничники и бойцы теробороны участвуют в военных учениях "Північний Буревій 2022", которые проходят на границе с Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
"Национальная гвардия Украины, Государственная пограничная служба и другие подразделения МВД совместно с Силами территориальной обороны ВСУ проводят активную фазу учений "Північний Буревій 2022" в районах, граничащих с Республикой Беларусь", - сказано в сообщении ведомства.
По данным МВД, в ходе учений правоохранители и военные отрабатывают задания по инженерному обустройству оборонных позиций и минированию территории.
Также подразделения тренируются проводить совместное освобождение и зачистку районов от вражеских сил и оттачивают обнаружение, блокировку и ликвидацию вооруженных формирований и ДРГ.
Отметим, что учения проходят на территории Житомирской, Ровненской и Волынской областей.
Военные учения Украины на границе с Беларусью (mvs.gov.ua)
Напомним, ранее стало известно, что в Британии инструкторы обучают украинских военных уничтожению танков в городской и сельской местности.
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