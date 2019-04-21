В МВД прокомментировали демонстрацию Зеленским бюллетеня

В Министерстве внутренних дел (МВД) прокомментировали факт того, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский продемонстрировал на избирательном участке свой бюллетень с результатом волеизъявления. Об этом на брифинге рассказал Зорян Шкиряк, представитель координационного штаба по обеспечению правопорядка на выборах, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, Зеленский продемонстрировал бюллетень на избирательном участке на Оболони.

"Мы как раз увидели это в СМИ, безусловно все эти факты будут проверены и будет предоставлена надлежащая юридически-правовая оценка", - рассказал он.

Андрей Крищенко рассказал, какие меры были приняты после подобных нарушений в первом туре выборов.

"Было составлено несколько админпротоколов на кандидатов по факту первого тура выборов в Украине 31 марта", - добавил Андрей Крищенко, глава Национальной полиции Киева.

Отметим, часть 1 статьи 7 Закона "О выборах президента Украины" запрещает фотографирования и видеофиксацию в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования. Закон также запрещает демонстрацию избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования, поскольку это является нарушением тайны голосования.

Напомним, в первом туре выборов на нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука за фото бюллетеня составили протокол. На Мосийчука составили протокол об административном нарушении в виде предвыборной агитации. Отметим, в день выборов 31 марта он в Facebook опубликовал фото бюллетеня с результатами собственного голосования.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на нардепа и лидера Радикальной партии Олега Ляшко также составили протокол за фото бюллетеня.