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МВД презентовало первый этап механизма соцобеспечения полицейских и спасателей

Новости » Общество    09.11.2018 - 16:50
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

В основе первого этапа - обеспечение жильем и повышение заработной платы

Председатель Министерства внутренних дел (МВД) Арсен Аваков презентовал первый этап мотивационных программ социального обеспечения для полицейских и спасателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мотивационная программа для полицейских и спасателей состоит из трех этапов. В МВД отметили, что в основе первого этапа - обеспечение полицейских и спасателей жильем и повышение заработной платы, второго - программа медицинского страхования, а третьего - система профессионального развития.

Также сообщается, что Аваков сегодня провел встречу с личным составом полиции Хмельницкой области. Во время встречи глава МВД представил первый этап большой мотивационной программы.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что эта программа будет стимулировать полицейского к добросовестному несению службы.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины запускает новые механизмы социального обеспечения полицейских и спасателей. 

Кроме того, МВД в ближайшее время планирует изменить критерии оценки работы полицейского.

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Новости Украины ГСЧСАрсен АваковМинистерство внутренних дел Украины
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