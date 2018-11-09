МВД презентовало первый этап механизма соцобеспечения полицейских и спасателей

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

В основе первого этапа - обеспечение жильем и повышение заработной платы

Председатель Министерства внутренних дел (МВД) Арсен Аваков презентовал первый этап мотивационных программ социального обеспечения для полицейских и спасателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мотивационная программа для полицейских и спасателей состоит из трех этапов. В МВД отметили, что в основе первого этапа - обеспечение полицейских и спасателей жильем и повышение заработной платы, второго - программа медицинского страхования, а третьего - система профессионального развития.

Также сообщается, что Аваков сегодня провел встречу с личным составом полиции Хмельницкой области. Во время встречи глава МВД представил первый этап большой мотивационной программы.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что эта программа будет стимулировать полицейского к добросовестному несению службы.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины запускает новые механизмы социального обеспечения полицейских и спасателей.

Кроме того, МВД в ближайшее время планирует изменить критерии оценки работы полицейского.