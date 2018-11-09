ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

МВС презентувало перший етап механізму соцзабезпечення поліцейських і рятувальників

Новини » Суспільство    09.11.2018 - 16:50
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

В основі першого етапу - забезпечення житлом та підвищення заробітної плати

Голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Арсен Аваков презентував перший етап мотиваційних програм соціального забезпечення для поліцейських і рятувальників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу відомства.

Мотиваційна програма для поліцейських і рятувальників складається з трьох етапів. У МВС зазначили, що в основі першого етапу - забезпечення поліцейських і рятувальників житлом та підвищення заробітної плати, другого - програма медичного страхування, а третього - система професійного розвитку.

Також повідомляється, що Аваков сьогодні провів зустріч з особовим складом поліції Хмельницької області. Під час зустрічі глава МВС представив перший етап великої мотиваційної програми.

Голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що ця програма буде стимулювати поліцейського до сумлінного несення служби.

Нагадаємо, на початку листопада повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ України запускає нові механізми соціального забезпечення поліцейських і рятувальників.

Крім того, МВС найближчим часом планує змінити критерії оцінки роботи поліцейського.

На дорогах України з початку року сталися 20 тисяч ДТП з постраждалими У Раді попросили МВС розслідувати напад активістів на нардепа
Новини України ДСНСАрсен АваковМіністерство внутрішніх справ України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся