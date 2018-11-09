МВС презентувало перший етап механізму соцзабезпечення поліцейських і рятувальників

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

В основі першого етапу - забезпечення житлом та підвищення заробітної плати

Голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Арсен Аваков презентував перший етап мотиваційних програм соціального забезпечення для поліцейських і рятувальників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу відомства.

Мотиваційна програма для поліцейських і рятувальників складається з трьох етапів. У МВС зазначили, що в основі першого етапу - забезпечення поліцейських і рятувальників житлом та підвищення заробітної плати, другого - програма медичного страхування, а третього - система професійного розвитку.

Також повідомляється, що Аваков сьогодні провів зустріч з особовим складом поліції Хмельницької області. Під час зустрічі глава МВС представив перший етап великої мотиваційної програми.

Голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що ця програма буде стимулювати поліцейського до сумлінного несення служби.

Нагадаємо, на початку листопада повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ України запускає нові механізми соціального забезпечення поліцейських і рятувальників.

Крім того, МВС найближчим часом планує змінити критерії оцінки роботи поліцейського.