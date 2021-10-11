При МВД появился Офис по защите бизнеса: чем он будет заниматься

Третье, по его словам, это создание более благоприятных условий для захода иностранных инвестиций в Украину.

"Именно поэтому речь идет прежде всего об определенной неформальной рабочей группе, деятельность которой министр поручил именно мне. Мы определили контактную персону в руководстве Национальной полиции, мы ведем диалог как с бизнес-ассоциациями, так и с Офисом европейского бизнес-омбудсмена. И мы довольно оптимистичны", - сообщил Енин.

По его словам, это прежде всего площадка для диалога. Министр, сообщил Енин, четко обозначил приоритеты для защиты бизнеса.

"О чем, например, идет речь? Очень часто мы сталкиваемся с базовыми нарушениями прав человека в рамках уголовного производства. Очень часто мы, например, видим, что население не достаточно доверяет тому полицейскому, с которым сталкивается. Именно поэтому мы внедряем новые элементы", - добавил он.