При МВС з'явився Офіс із захисту бізнесу: чим він буде займатися

Третє, за його словами, це створення більш сприятливих умов для заходу іноземних інвестицій в Україну.

"Саме тому йдеться насамперед про певну неформальну робочу групу, діяльність якої міністр доручив саме мені. Ми визначили контактну персону в керівництві Національної поліції, ми ведемо діалог як з бізнес-асоціаціями, так і з Офісом європейського бізнес-омбудсмена. І ми досить оптимістичні", - повідомив Єнін.

За його словами, це насамперед майданчик для діалогу. Міністр, повідомив Єнін, чітко позначив пріоритети для захисту бізнесу.

"Про що, наприклад, йдеться? Дуже часто ми стикаємося з базовими порушеннями прав людини в рамках кримінального провадження. Дуже часто ми, наприклад, бачимо, що населення мало довіряє тому поліцейському, з яким стикається. Саме тому ми впроваджуємо нові елементи", - додав він.