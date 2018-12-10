ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

МВС отримає перші два французькі вертольоти Airubus 19 грудня, - Аваков

Новини » Транспорт    10.12.2018 - 14:17
МВС отримає перші два французькі вертольоти Airubus 19 грудня, - Аваков
Фото: Airbus Helicopters (twitter.com/AvakovArsen)

Усі 55 вертольотів поставлять до 2021 року

Перші два вертольоти французької компанії Airbus Міністерства внутрішніх справ (МВС) прибудуть в Україну вже 19 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС

Глава МВС Арсен Аваков наголосив, що в Україні буде третій за величиною вертолітний парк у Європі, після Німеччини та Франції.

"Ми створюємо єдину систему авіації МВС. В рамках контракту з французьким урядом буде закуплено 55 вертольотів Airbus. Перші два вертольоти прибудуть в Україну вже 19 грудня 2018 року, а вся система буде повністю укомплектована до 2021 року. Всі вертольоти збираються у Франції та Німеччині", - сказав Аваков під час робочої поїздки до Мюнхена.

Аваков зазначив, що особливість авіації МВС в тому, що буде побудована гібридна система на основі досвіду французьких, німецьких та американських авіасистем.

"Вертольоти будуть у ДСНС, прикордонників, поліції і Нацгвардії. Вони будуть виконувати профільні задачі - ліквідація пожеж, контроль кордону, пошук злочинців та зниклих осіб. Але, у випадку виникнення якоїсь надзвичайної ситуації, наприклад, пожежі, будуть працювати всі разом", - зазначив міністр. 

Очільник МВС зазначив, що зараз по всій країні будуються пункти базування, ангари і вся необхідна інфраструктура, а у Кременчуці готуватимуть пілотів для системи авіаційної безпеки МВС.

"У нас буде третій за величиною вертолітний парк у Європі, після німців та французів. Таким чином, ми стаємо в один ряд з європейськими колегами за якістю", - сказав Аваков.

МВС отримає перші два французькі вертольоти Airubus 19 грудня, - АваковНагадаємо, у травні Кабінет міністрів підписав із Францією угоду про закупівлю 55 гвинтокрилів Airbus Helicopters. Тоді міністр Аваков зазначив, що у кінці 2018 року Україна отримає вже перші чотири апарати. Загальна вартість покупки становить 551 мільйонів євро.

За умовами угоди, МВС планує отримати вертольоти трьох моделей - Н145, Н125 і Н225, які поповнять вже існуючий вертолітний парк МІ-8.

Генпрокуратура викликала на допит Авакова ЗСУ отримали модернізовані бойові літаки, вертольоти та безпілотники
Новини України Арсен АваковвертолетAirbus
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся