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В МВД показали, как выглядит аэропорт "Борисполь" после вторжения России в Украину (видео)

Автор: Каролина Гайдук

24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Министерство внутренних дел показало, как выглядит Международный аэропорт "Борисполь" после российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины на странице в Facebook.

"Таким Международный аэропорт "Борисполь" не был еще никогда. Даже COVID-19 "оставил" его чистоплотным - пустым, но чистоплотным. Россия не дала времени даже на сбор вещей. Тысячи разрушенных планов, разрушенных судеб", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что на данный момент аэропорт больше похож на декорацию из фильма о Чернобыле.Однако в ведомстве заверили, что после окончания войны аэропорт возобновит свою работу.

"Мы все отстроим, слышишь? Твои терминалы будут снова живы, там будет звучать смех и будут проливаться слезы счастья. И раздраженный путешественник, опоздавший на рейс, еще не раз будет стучать ногами. И все будет лучше, чем раньше", - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, что в Украине закрыты все основные аэропорты страны.

Отметим, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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