В МВД показали, как выглядит аэропорт "Борисполь" после вторжения России в Украину (видео)

"Таким Международный аэропорт "Борисполь" не был еще никогда. Даже COVID-19 "оставил" его чистоплотным - пустым, но чистоплотным. Россия не дала времени даже на сбор вещей. Тысячи разрушенных планов, разрушенных судеб", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что на данный момент аэропорт больше похож на декорацию из фильма о Чернобыле.Однако в ведомстве заверили, что после окончания войны аэропорт возобновит свою работу.

"Мы все отстроим, слышишь? Твои терминалы будут снова живы, там будет звучать смех и будут проливаться слезы счастья. И раздраженный путешественник, опоздавший на рейс, еще не раз будет стучать ногами. И все будет лучше, чем раньше", - резюмировали в пресс-службе.