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МВС планує повернути техогляд автівок, але з відеофіксацією процесу

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Україна, Вівторок 20 липня 2021 13:09
МВС планує повернути техогляд автівок, але з відеофіксацією процесу Фото: МВС хоче повернути техогляд автівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство внутрішніх справ підготувало новий порядок проведення технічного контролю автомобілів. Пропонується повернути скасований у 2011 році техогляд, але з відеофіксацією процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект змін до постанов Кабміну, розміщений на сайті МВС.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, обов’язковий технічний контроль транспортних засобів, призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, здійснюють суб’єкти проведення ОТК.

При цьому на кожний транспортний засіб, що пройшов ОТК і визнаний технічно справним, суб’єкт проведення ОТК складає протокол перевірки його технічного стану, який видається водію транспортного засобу.

"Для підвищення об’єктивності та прозорості проходження ОТК проект акта передбачає запровадження відеофіксації процесу проходження ОТК", - йдеться в документі.

Проект акта також конкретизує термін "транспортний засіб, що використовується з метою отримання прибутку" з метою усунення двоякості та неоднозначності під час його трактування.

Нагадаємо, у січні 2021 року Владислав Криклій, який займав посаду міністра інфраструктури сказав в інтерв'ю РБК-Україна, що В Україні планують зробити обов'язковим технічний огляд транспортних засобів з 2022 року. За його словами, почати вводити техогляд можуть з переобладнаних автомобілів, які вперше ввозяться. Такі транспортні засоби все одно проходять сертифікацію.

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Міністерство внутрішніх справ України Техогляд
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