МВД отстранило руководителей полиции в Переяслав-Хмельницком после смерти ребенка

Руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области отстранили от исполнения служебных обязанностей после смерти 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Также в МВД отметили, что руководство министерства и Национальной полиции выражает соболезнования родным 5-летнего Кирилла и заверили, что максимально будут способствовать в расследовании трагедии.

"На данный момент руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевской области отстранены от выполнения служебных обязанностей. Сейчас принимаются решения о их дальнейшем пребываним в органах полиции", - отметили в пресс-службе.

Как добавили в МВД, сейчас подозреваемые в смертельном ранении мальчика задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

"Полиция приложила максимум усилий в сборе доказательств для следователей несмотря на то, что сами подозреваемые не способствуют следствию", - подчеркнули в МВД.

Напомним, в Киеве вечером в понедельник, 3 июня, более сотни активистов собралось под зданием Министерства внутренних дел. Митингующие требуют наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские.