МВД отреагировало на блокировку сайтов: дело хотят пересмотреть

Как рассказали в МВД, полиция уже отозвала свое сопроводительное письмо по делу в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

В дальнейшем, по словам Геращенко, нужно истребовать данное уголовное производство в Главное следственное управление Нацполици для проведения его основательной проверки.

"В случае отсутствия состава преступления, а также по решению следователя и прокурора, (производство - ред.) будет закрыто согласно предусмотренной УПК процедуре", - пояснил он.

Геращенко также посоветовал пострадавшим от решения Голосеевского районного суда подать в Высший совет правосудия жалобу на судью Екатерину Плахотнюк, которая его принимала, для изучения вопроса о ее соответствии занимаемой должности.

"С Александром Паном (который был истцом в этом деле - ред.) разговор будет проведен отдельно", - добавил заместитель главы МВД.