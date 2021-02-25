UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

МВД отреагировало на блокировку сайтов: дело хотят пересмотреть

Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко дал рекомендации по решению проблемы, которая возникла из-за судебного решения о блокировке более 400 сайтов. МВД рекомендует провести основательную проверку дела.

Об этом говорится в заявлении Геращенко на странице в Facebook.

Как рассказали в МВД, полиция уже отозвала свое сопроводительное письмо по делу в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

В дальнейшем, по словам Геращенко, нужно истребовать данное уголовное производство в Главное следственное управление Нацполици для проведения его основательной проверки.

"В случае отсутствия состава преступления, а также по решению следователя и прокурора, (производство - ред.) будет закрыто согласно предусмотренной УПК процедуре", - пояснил он.

Геращенко также посоветовал пострадавшим от решения Голосеевского районного суда подать в Высший совет правосудия жалобу на судью Екатерину Плахотнюк, которая его принимала, для изучения вопроса о ее соответствии занимаемой должности.

"С Александром Паном (который был истцом в этом деле - ред.) разговор будет проведен отдельно", - добавил заместитель главы МВД.

Напомним, Голосеевский райсуд заблокировал работу более 400 сайтов. РБК-Украина рассказывало о причинах и последствиях этого судебного решения.

Для того, чтобы избежать подобных случаев в будущем, МВД предложило парламенту ввести доследственную проверку заявлений граждан в полицию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныАнтон ГеращенкосайтделоСуд
Читайте также
Суд приговорил обвиняемого в убийстве журналистки на Мальте к 15 годам тюрьмы
Сайт СБУ перестал работать: что произошло
Прогноз погоды