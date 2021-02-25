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МВС відреагувало на блокування сайтів: справу хочуть переглянути

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 16:44
МВС відреагувало на блокування сайтів: справу хочуть переглянути Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко дав рекомендації щодо вирішення проблеми, яка виникла через судове рішення про блокування понад 400 сайтів. МВС рекомендує провести ґрунтовну перевірку справи.

Про це йдеться у заяві Геращенка на сторінці у Facebook.

Як розповіли в МВС, поліція вже відкликала свій супровідний лист по справі до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Надалі, за словами Геращенка, потрібно витребувати дане кримінальне провадження до Головного слідчого управління Нацполіції для проведення його ґрунтовної перевірки.

"У разі відсутності складу злочину, а також за рішенням слідчого і прокурора, (провадження - ред.) буде закрите згідно з передбаченою КПК процедурою", - пояснив він.

Геращенко також порадив потерпілим від рішення Голосіївського районного суду подати до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Катерину Плахотнюк, яка його ухвалювала, для вивчення питання про її відповідність займаній посаді.

"З Олександром Паном (який був позивачем у цій справі - ред.) розмова буде проведена окремо", - додав заступник глави МВС.

Нагадаємо, Голосіївський райсуд заблокував роботу понад 400 сайтів. РБК-Україна розповідало про причини та наслідки цього судового рішення.

Для того, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому, МВС запропонувало парламенту запровадити дослідчу перевірку заяв громадян у поліцію.

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