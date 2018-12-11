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МВД объявило в розыск российских бизнесменов из списка Forbes

Новости » Общество    11.12.2018 - 20:07
МВД объявило в розыск российских бизнесменов из списка Forbes
Фото: Сергей и Николай Саркисовы (коллаж РБК-Украина)

Нацполиция объявила в розыск российских бизнесменов - братьев Сергея и Николая Саркисовых

Национальная полиция Украины объявила в розыск российских бизнесменов - братьев Сергея и Николая Саркисовых по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перечень разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел.

Оба брата подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. В частности, Саркисовы подозреваются по ч.4 ст.190 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Указано, что они с 24 сентября 2018 года скрываются от органов досудебного расследования Украины. Мера пресечения им не избиралась.

​Сергей и Николай Саркисовы входят в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Сергей Саркисов занимает в группе "РЕСО-Гарантия" должность президента. Его состояние журнал оценивает в 750 млн долларов (142-е место в рейтинге). Его брат Николай - вице-президент "РЕСО-Гарантия" - стоит в рейтинге на одну позицию выше с состоянием в 750 млн долларов.

 

Фото (wanted.mvs.gov.ua)

Напомним, Интерпол объявил в международный розыск по запросу России гражданина Украины Стефана Капиноса. 

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