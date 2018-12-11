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МВС оголосило в розшук російських бізнесменів зі списку Forbes

Новини » Суспільство    11.12.2018 - 20:07
МВС оголосило в розшук російських бізнесменів зі списку Forbes
Фото: Сергій і Микола Саркисовы (колаж РБК-Україна)

Нацполіція оголосила в розшук російських бізнесменів - братів Сергія та Миколу Саркісових

Національна поліція України оголосила в розшук російських бізнесменів - братів Сергія та Миколу Саркісових за підозрою в шахрайстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перелік розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Обидва брата підозрюються в шахрайстві в особливо великому розмірі. Зокрема, Саркісови підозрюються за ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великому розмірі, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Зазначено, що вони з 24 вересня поточного року переховуються від органів досудового розслідування України. Запобіжний захід їм не обиралася.

Сергій і Микола Саркісови входять до списку 200 найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes. Сергій Саркісов займає в групі "РЕСО-Гарантія" посаду президента. Його статки журнал оцінює в 750 млн доларів (142-е місце в рейтингу). Його брат Микола - віце-президент "РЕСО-Гарантія" - стоїть в рейтингу на одну позицію вище зі станом в 750 млн доларів.

 

Фото (wanted.mvs.gov.ua)

Нагадаємо, Інтерпол оголосив у міжнародний розшук за запитом Росії громадянина України Стефана Капіноса.

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