МВС оголосило в розшук російських бізнесменів зі списку Forbes

Фото: Сергій і Микола Саркисовы (колаж РБК-Україна)

Нацполіція оголосила в розшук російських бізнесменів - братів Сергія та Миколу Саркісових

Національна поліція України оголосила в розшук російських бізнесменів - братів Сергія та Миколу Саркісових за підозрою в шахрайстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перелік розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Обидва брата підозрюються в шахрайстві в особливо великому розмірі. Зокрема, Саркісови підозрюються за ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великому розмірі, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Зазначено, що вони з 24 вересня поточного року переховуються від органів досудового розслідування України. Запобіжний захід їм не обиралася.

Сергій і Микола Саркісови входять до списку 200 найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes. Сергій Саркісов займає в групі "РЕСО-Гарантія" посаду президента. Його статки журнал оцінює в 750 млн доларів (142-е місце в рейтингу). Його брат Микола - віце-президент "РЕСО-Гарантія" - стоїть в рейтингу на одну позицію вище зі станом в 750 млн доларів.

Фото (wanted.mvs.gov.ua)

Нагадаємо, Інтерпол оголосив у міжнародний розшук за запитом Росії громадянина України Стефана Капіноса.