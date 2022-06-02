UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МВД назвало число пропавших без вести в Украине: рейтинг по областям

Фото: МВД назвало число пропавших без вести в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С начала российского вторжения в Украину в полицию подали 9 030 заявлений о пропавших без вести, 6 793 человека все еще разыскивают. Такие данні озвучили в Нацполиции на 26 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ министерства изданию Медиазона.

Больше всего пропавших в Донецкой (1 660 человек), Киевской (584), Харьковской (581), Полтавской (579) и Днепропетровской (566) областях.

Кроме того, в ведомстве зафиксировали 1 115 неопознанных тел. Больше всего их в Киеве (239 тел), а также в Киевской (234), Тернопольской (152), Луганской (123) и Черниговской (85) областях.

Как сообщалось, количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает число жертв среди военных.

По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, самым молодым жертвам развязанной Россией войны против Украины было 23 дня, 1,5 и 3 месяца. Всего в результате российской агрессии уже погибли на 1 июня 243 детей.

Также президент Владимир Зеленский заявлял, что ежедневные боевые потери на востоке Украины составляют порядка 60-100 солдат убитыми. Еще около 500 ранеными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция