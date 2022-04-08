В МВД назвали вероятную причину российского обстрела вокзала в Краматорске
Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске - это четко спланированная провокация РФ. По его словам, информация об обстреле Краматорска на российских СМИ появилась на несколько минут раньше, чем стало известно миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
Денисенко подчеркнул, что россияне заявляют, что у них нет "Точек-У", однако месяц назад во время учений в Беларуси ВС РФ отчитывались, как они тренируются стрелять из "Точки-У".
"Кроме того, сайт "РИА-Новости" еще до того, как информация появилась у украинских СМИ сообщил, что украинская армия обстреляла Краматорский вокзал, которые выпустили новость на несколько минут раньше, чем стало известно в мире, поэтому я могу сказать, что это четко спланированная провокация РФ", - заявил он.
Замглавы МВД заявил, что есть две возможные причины обстрела Краматорска.
"Во-первых, чтобы зомбировать свое население об украинских фашистах, которые обстреливают своих людей. Во-вторых, перебить тему Бучи. Они будут на международном уровне делать информационные атаки, чтобы показать, как украинская армия якобы стреляет по своим", - подчеркнул Денисенко.
Подробнее о ракетном обстреле Краматорска - читайте в материале РБК-Украина.
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