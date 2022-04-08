У МВС назвали ймовірну причину російського обстрілу вокзалу в Краматорську

Заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що обстріл залізничного вокзалу в Краматорську - це чітко спланована провокація РФ. За його словами, інформація про обстріл Краматорська на російських ЗМІ з'явилася на кілька хвилин раніше, чим стало відомо світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Денисенко підкреслив, що росіяни заявляють, що у них немає "Точок-У", проте місяць тому під час навчань в Білорусі ЗС РФ звітували, як вони тренуються стріляти з "Точки-У".

"Крім того, сайт "РИА-Новости" ще до того, як інформація з'явилася в українських ЗМІ повідомив, що українська армія обстріляла Краматорський вокзал, які випустили новину на кілька хвилин раніше, ніж стало відомо у світі, тому я можу сказати, що це чітко спланована провокація РФ", - заявив він.

Заступник голови МВС заявив, що є дві можливі причини обстрілу Краматорська.

"По-перше, щоб зомбувати своє населення про українських фашистів, які обстрілюють своїх людей. По-друге, перебити тему Бучі. Вони будуть на міжнародному рівні робити інформаційні атаки, щоб показати, як українська армія нібито стріляє по своїх", - підкреслив Денисенко.