В МВД назвали пункты пропуска, которые заработают на границе с Молдовой

На украинско-молдавской границе возобновляют работу 31 пункт пропуска . Они начнут функционировать с 08:00 24 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины .

Вчера стало известно, что Молдова с 24 мая возобновит работу всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Они будут оформлять пассажирский и грузовой транспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.