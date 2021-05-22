В МВД назвали пункты пропуска, которые заработают на границе с Молдовой

На украинско-молдавской границе возобновляют работу 31 пункт пропуска. Они начнут функционировать с 08:00 24 мая.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Так, заработают следующие пункты пропуска:
Вчера стало известно, что Молдова с 24 мая возобновит работу всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Они будут оформлять пассажирский и грузовой транспорт.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.