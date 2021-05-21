Молдова возобновляет работу всех пунктов пропуска на границе с Украиной

Молдова с 24 мая возобновит работу всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной . Они будут оформлять пассажирский и грузовой транспорт.

Также сообщается, что открываются и пункты пропуска на границе с Румынией, кроме КПП Липканы-Рэдэуцы-Прут, поскольку румынская сторона пока не возобновила его работу.

В Пограничной полиции также напомнили, что с марта 2020 года для предотвращения распространения коронавируса Молдова приостановила работу нескольких КПП на границе с Украиной и Румынией.