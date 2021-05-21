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Молдова возобновляет работу всех пунктов пропуска на границе с Украиной

Новина українською →
Кишинев, Пятница 21 мая 2021 14:24
Молдова возобновляет работу всех пунктов пропуска на границе с Украиной Фото: на границе с Молдовой откроют все КПП (facebook com  DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

Молдова с 24 мая возобновит работу всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Они будут оформлять пассажирский и грузовой транспорт.

Об этом пишет местное издание Newsmaker.

Также сообщается, что открываются и пункты пропуска на границе с Румынией, кроме КПП Липканы-Рэдэуцы-Прут, поскольку румынская сторона пока не возобновила его работу.

В Пограничной полиции также напомнили, что с марта 2020 года для предотвращения распространения коронавируса Молдова приостановила работу нескольких КПП на границе с Украиной и Румынией.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Также стало известно, что на границе с Румынией в 2021 году откроют новый пункт пропуска "Дьяковцы". Его строительство хотят завершить до 24 августа. До этого украинское правительство утвердило план мероприятий по обустройству приоритетных пунктов пропуска на 2021-2023 годы. В частности, на 35 пунктов на границе потратят 9,8 млрд гривен.

Также ранее сообщалось, что Украина и Молдова хотят построить мост через Днестр.

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