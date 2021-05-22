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В МВД назвали пункты пропуска, которые заработают на границе с Молдовой

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Суббота 22 мая 2021 12:43
В МВД назвали пункты пропуска, которые заработают на границе с Молдовой Фото: на границе с Молдовой будет работать 31 пункт пропуска (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

На украинско-молдавской границе возобновляют работу 31 пункт пропуска. Они начнут функционировать с 08:00 24 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Так, заработают следующие пункты пропуска:

  • Бронница-Унгурь;
  • Ямполь-Косеуць;
  • Цекиновка-Сорока;
  • Большая Косницас- Василькеу;
  • Большая Косница - Хрушка;
  • Грабаревка - Окница;
  • Болган – Христова;
  • Студеная – Ротар;
  • Алексеевка – Валя Туркулуй;
  • Шершенці – Валя Туркулуй;
  • Домница - Колбасная;
  • Тимково – Броштень;
  • Станіславка – Веренкеу;
  • Федосеевка-Жура;
  • Дубовое - Дубэу;
  • Платоново – Гоянул Ноу;
  • Иосифовка - Колосово;
  • Павловка - Мочаровка;
  • Великоплоское – Мелеєшть;
  • Славяносербка - Ближний Хутор;
  • Гребеники-Тирасполь;
  • Розалівка – Фрунзе;
  • Граденцы-Незавертайловка;
  • Лесное-Саиц;
  • Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга;
  • Железнодорожное - Кайраклия;
  • Долинское - Чишмикиой;
  • Вашковцы – Гріменкеуць;
  • Сокиряны – Колокушна;
  • Зеленая - Медвежье;
  • Подвір'ївка – Липкань.

Вчера стало известно, что Молдова с 24 мая возобновит работу всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Они будут оформлять пассажирский и грузовой транспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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