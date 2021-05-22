В МВД назвали пункты пропуска, которые заработают на границе с Молдовой
Фото: на границе с Молдовой будет работать 31 пункт пропуска (facebook.com/DPSUkraine)
На украинско-молдавской границе возобновляют работу 31 пункт пропуска. Они начнут функционировать с 08:00 24 мая.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Так, заработают следующие пункты пропуска:
- Бронница-Унгурь;
- Ямполь-Косеуць;
- Цекиновка-Сорока;
- Большая Косницас- Василькеу;
- Большая Косница - Хрушка;
- Грабаревка - Окница;
- Болган – Христова;
- Студеная – Ротар;
- Алексеевка – Валя Туркулуй;
- Шершенці – Валя Туркулуй;
- Домница - Колбасная;
- Тимково – Броштень;
- Станіславка – Веренкеу;
- Федосеевка-Жура;
- Дубовое - Дубэу;
- Платоново – Гоянул Ноу;
- Иосифовка - Колосово;
- Павловка - Мочаровка;
- Великоплоское – Мелеєшть;
- Славяносербка - Ближний Хутор;
- Гребеники-Тирасполь;
- Розалівка – Фрунзе;
- Граденцы-Незавертайловка;
- Лесное-Саиц;
- Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга;
- Железнодорожное - Кайраклия;
- Долинское - Чишмикиой;
- Вашковцы – Гріменкеуць;
- Сокиряны – Колокушна;
- Зеленая - Медвежье;
- Подвір'ївка – Липкань.
Вчера стало известно, что Молдова с 24 мая возобновит работу всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Они будут оформлять пассажирский и грузовой транспорт.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.