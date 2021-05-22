В МВС назвали пункти пропуску, які понеділка запрацюють на кордоні з Молдовою
Фото: на кордоні з Молдовою працюватиме 31 пункт пропуску (facebook.com/DPSUkraine)
На українсько-молдовському кордоні відновлюють роботу 31 пункт пропуску. Вони почнуть функціонувати з 08:00 24 травня.
Так, запрацюють наступні пункти пропуску:
- Бронниця – Унгурь;
- Ямпіль – Косеуць;
- Цекинівка – Сорока;
- Велика Косниця – Василькеу;
- Велика Косниця – Хрушка;
- Грабарівка – Окниця;
- Болган – Хрістова;
- Студена – Ротар;
- Олексіївка – Валя Туркулуй;
- Шершенці – Валя Туркулуй;
- Домниця – Ковбасна;
- Тимкове – Броштень;
- Станіславка – Веренкеу;
- Федосіївка – Жура;
- Дубове – Дубеу;
- Платонове – Гоянул Ноу;
- Йосипівка – Колосово;
- Павлівка – Мочарівка;
- Великоплоське – Мелеєшть;
- Слав’яносербка – Ближній Хутір;
- Гребеники – Тирасполь;
- Розалівка – Фрунзе;
- Граденці – Незавертайлівка;
- Лісне – Саїць;
- Малоярославець 1 – Чадир-Лунга;
- Залізничне – Кайраклія;
- Долинське – Чишмікіой;
- Вашківці – Гріменкеуць;
- Сокиряни – Колокушна;
- Зелена – Медвеже;
- Подвір’ївка – Липкань.
Вчора стало відомо, що Молдова з 24 травня відновить роботу всіх контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною. Вони будуть оформляти пасажирський і вантажний транспорт.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Молдова укладуть угоду про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.