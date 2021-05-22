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В МВС назвали пункти пропуску, які понеділка запрацюють на кордоні з Молдовою

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Субота 22 травня 2021 12:43
В МВС назвали пункти пропуску, які понеділка запрацюють на кордоні з Молдовою Фото: на кордоні з Молдовою працюватиме 31 пункт пропуску (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

На українсько-молдовському кордоні відновлюють роботу 31 пункт пропуску. Вони почнуть функціонувати з 08:00 24 травня.

Про це повідомили у прес-службі МВС України.

Так, запрацюють наступні пункти пропуску:

  • Бронниця – Унгурь;
  • Ямпіль – Косеуць;
  • Цекинівка – Сорока;
  • Велика Косниця – Василькеу;
  • Велика Косниця – Хрушка;
  • Грабарівка – Окниця;
  • Болган – Хрістова;
  • Студена – Ротар;
  • Олексіївка – Валя Туркулуй;
  • Шершенці – Валя Туркулуй;
  • Домниця – Ковбасна;
  • Тимкове – Броштень;
  • Станіславка – Веренкеу;
  • Федосіївка – Жура;
  • Дубове – Дубеу;
  • Платонове – Гоянул Ноу;
  • Йосипівка – Колосово;
  • Павлівка – Мочарівка;
  • Великоплоське – Мелеєшть;
  • Слав’яносербка – Ближній Хутір;
  • Гребеники – Тирасполь;
  • Розалівка – Фрунзе;
  • Граденці – Незавертайлівка;
  • Лісне – Саїць;
  • Малоярославець 1 – Чадир-Лунга;
  • Залізничне – Кайраклія;
  • Долинське – Чишмікіой;
  • Вашківці – Гріменкеуць;
  • Сокиряни – Колокушна;
  • Зелена – Медвеже;
  • Подвір’ївка – Липкань.

Вчора стало відомо, що Молдова з 24 травня відновить роботу всіх контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною. Вони будуть оформляти пасажирський і вантажний транспорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Молдова укладуть угоду про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

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