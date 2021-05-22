В МВС назвали пункти пропуску, які понеділка запрацюють на кордоні з Молдовою

На українсько-молдовському кордоні відновлюють роботу 31 пункт пропуску . Вони почнуть функціонувати з 08:00 24 травня.

Про це повідомили у прес-службі МВС України .

Вчора стало відомо, що Молдова з 24 травня відновить роботу всіх контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною. Вони будуть оформляти пасажирський і вантажний транспорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Молдова укладуть угоду про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.