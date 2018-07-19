В МВД назвали основные задачи авиационного погранподразделения

До конца года Украина получит первые четыре вертолета для авиационной службы

В Министерстве внутренних дел (МВД) Украины назвали основные задачи авиационного пограничного подразделения. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, сообщает пресс-служба МВС.

Так, комментируя вопрос создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты МВД, Троян назвал основные задачи, которые будут возлагаться на авиационное пограничное подразделение.

По словам Трояна, уже до конца текущего года Украина получит первые четыре вертолета (Н125 и Н225 компании Airbus) для указанной службы.

Так, указанное подразделение круглосуточно будет осуществлять воздушный мониторинг границы Украины, а также оперативно реагировать на ее нарушение. Кроме того, среди задач подразделения - контроль за локальными участками границы в режиме реального времени, который будет проводиться дистанционно, а также для борьбы с противоправной деятельностью подразделение будет вести десантно-штурмовые действия.

Фото: задачи авиационного пограничного подразделения (mvs.gov.ru)

Напомним, в июне МВД запустило набор и подготовку пилотов новой авиационной служб.