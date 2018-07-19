В МВС назвали основні завдання авіаційного прикордонпідрозділу

Новини Надзвичайні події 19.07.2018 - 12:16
Фото: Вадим Троян (mvs.gov.ua)
Фото: Вадим Троян (mvs.gov.ua)

До кінця року Україна отримає перші чотири вертольоти для авіаційної служби

В Міністерстві внутрішніх справ (МВС) України назвали основні завдання авіаційного прикордонного підрозділу. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, повідомляє прес-служба МВС.

Так, коментуючи питання створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС, Троян назвав основні завдання, які покладатимуться на авіаційний прикордонний підрозділ.

За словами Трояна, вже до кінця поточного року Україна отримає перші чотири вертольоти (Н125 та Н225 компанії Airbus) для вказаної служби.

Так, вказаний підрозділ цілодобово здійснюватиме повітряний моніторинг кордону України, а також оперативно реагуватиме на його порушення. Крім того, серед завдань підрозділу - контроль за локальними ділянками кордону в режимі реального часу, який здійснюватиметься дистанційно, а також для боротьби з протиправною діяльністю підрозділ вестиме десантно-штурмові дії.

В МВС назвали основні завдання авіаційного прикордонпідрозділу

Фото: завдання авіаційного прикордонного підрозділу (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, у червні МВС запустило набір та підготовку пілотів нової авіаційної служб.

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Теги:  Міністерство внутрішніх справ України,  пограничники,  авиация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС