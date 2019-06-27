МВД направило усиленную группу для расследования нападения на экс-мэра Конотопа

Для расследования нападения на кандидата в народные депутаты, бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина направили усиленную группу из руководства Национальной полиции Украины. Об этом сообщает Министерство внутренних дел в своем Facebook.

В частности, в состав усиленной следственно-оперативной группы вошли руководители Департамента уголовного розыска, Главного следственного управления, а также других необходимых подразделений.

"Ваша задача - организация проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях установления лиц, причастных к нанесению тяжких телесных повреждений потерпевшему", - подчеркнул первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Как писало РБК-Украина ранее, в Сумской области напали на экс-мэра Конотопа и кандидата в народные депутаты Артема Семенихина. На мужчину напали, когда он возвращался домой. Полиция квалифицировала произошедшее как "покушение на убийство" и открыла уголовное производство.

Напомним, в марте в Киеве сожгли авто представителю кандидата в президенты.