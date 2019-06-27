МВС направило посилену групу для розслідування нападу на екс-мера Конотопу

Для розслідування нападу на кандидата у народні депутати, колишнього мера Конотопу Артема Семеніхіна направили посилену група з керівництва Національної поліції України. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у своєму Facebook.

Зокрема, до складу посиленої слідчо-оперативної групи увійшли керівники Департаменту карного розшуку, Головного слідчого управління, а також інших необхідних підрозділів.

"Ваше завдання - організація проведення оперативно-розшукових заходів із метою встановлення осіб, причетних до нанесення тяжких тілесних ушкоджень потерпілому", - підкреслив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

Як писало РБК-Україна раніше, в Сумській області напали на екс-мера Конотопа і кандидата в народні депутати Артема Семеніхіна. На чоловіка напали, коли він повертався додому. Поліція кваліфікувала подію як "замах на вбивство" і відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, в березні в Києві спалили авто представнику кандидата в президенти.