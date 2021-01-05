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МВД не намерено препятствовать легализации медканнабиса, - источник

Автор: Олег Черныш, Андрей Козловский

Министерство внутренних дел Украины не будет намерено препятствовать легализации медканнабиса в стране. Источник издания в ведомстве отметил, что МВД не считает себя тем субъектом, который должен решать этот вопрос.

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Об этом говорится в материале РБК-Украина "Шаг вперед. Когда в Украине могут легализовать медицинский каннабис".

"Ответственные лица - это Минздрав и Национальная академия медицинских наук. Поэтому мы будем работать с тем решением, которое примут субъекты, определенные в государственной антинаркотической стратегии. МВД и полиция глобально ими не являются", - добавил источник в министерстве.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов положительно относится к легализации марихуаны для целей медицины.

"Да, поддерживаю, но при определенных условиях. Я хочу быть уверен, что он (каннабис, - ред.) легализован, что он контролируется именно по медицинским показаниям и у нас есть действенный механизм контроля за его продажей", - сказал он.

Напомним, в Верховной раде считают, что легализация марихуаны в Украине может состояться в 2021 году. Для легализации выращивания конопли необходимы изменения в закон.

Также РБК-Украина писало, что около 80% избранников из фракции "Слуга народа" поддерживают идею легализации медицинского каннабиса.

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