МВД надеется на усиление ответственности за пьяное вождение в сентябре

В Министерстве внутренних дел Украины ожидают принятия закона об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде в сентябре. На сегодня за пьяное вождение водителей штрафуют и лишают прав.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24".

"Все эти нормы мы учли в законопроекте 2695, который был принят в первом чтении в прошлый понедельник по настоянию президента", - отметил он.

По его словам, законопроект был разработан еще три года назад. Однако консенсуса о необходимости его принятия не было ни в прошлом созыве в парламенте, ни в действующим. Геращенко отмечает, что только недавнее ДТП стимулировало депутатов принять закон.

"Я очень надеюсь, что этот закон будет проголосован во втором чтении и оппозицией, и коалицией в сентябре", - добавил он.

Так, в МВД считают, что в Украине следует ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости до меры ареста.

"Сегодня у нас есть только штраф в 10 тысяч гривен и лишение прав. Этого мало. Поэтому мы предлагаем вводить арест. А за третий раз вождения человека в пьяном виде, необходимо сажать человека на несколько лет, как это есть в европейских странах", - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский поддержал ужесточение наказания за пьяное вождение на фоне смертельного ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека.