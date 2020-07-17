МВС сподівається на посилення відповідальності за п'яне водіння у вересні

У Міністерстві внутрішніх справ України очікують прийняття закону про посилення покарання за водіння в нетверезому вигляді у вересні. На сьогодні за п'яне водіння водіїв штрафують і позбавляють прав.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна 24".

"Всі ці норми ми врахували в законопроекті 2695, який був прийнятий в першому читанні в минулий понеділок за наполяганням президента", - зазначив він.

За його словами, законопроект був розроблений ще три роки тому. Однак консенсусу про необхідність його прийняття не було ні в минулому скликанні в парламенті, ні в чинному. Геращенко зазначає, що тільки нещодавнє ДТП стимулювало депутатів прийняти закон.

"Я дуже сподіваюся, що цей закон буде проголосований у другому читанні і опозицією і коаліцією у вересні", - додав він.

Так, в МВС вважають, що в Україні слід посилити покарання за водіння в нетверезому стані і перевищення швидкості заходи до арешту.

"Сьогодні у нас є тільки штраф в 10 тисяч гривень та позбавлення прав. Цього мало. Тому ми пропонуємо вводити арешт. А за третій раз водіння людини у п'яному вигляді, необхідно саджати людину на кілька років, як це є в європейських країнах", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтримав посилення покарання за п'яне водіння на тлі смертельного ДТП під Києвом, у якому загинули чотири людини.